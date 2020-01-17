Yasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetkisi olmadığı halde yasa dışı hukuk danışmanlığı yaptığı tespit edilen bir şirket yetkilisine, Mersin Barosunun suç duyurusu üzerine açılan davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarıldığı bildirildi.

Mersin Barosundan yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yetkisi olmadığı halde yasa dışı hukuki danışmanlık adı altında faaliyetlerde bulunarak, avukatların yetki alanına girip haksız kazanç sağladığı ve vatandaşları yanlış yönlendirerek zarara uğrattığı tespit edilen bir şirket yetkilisi hakkında, Mersin Baro Başkanlığınca 27 Mayıs 2019 tarihinde Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine açılan davanın duruşması, dün Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çok sayıda avukatla birlikte vekil olarak katıldı. Duruşmada, sanık şirket yetkilisinin; Avukatlık Kanununun 35. maddesi yollamasıyla 63/3 maddesine muhalefet suçunu işlemesi sebebiyle alt sınırdan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, eylemini aynı suçu değişik zamanlarda, aynı mağdurlara yönelik birçok kez gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezası artırılarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca, cezai indirim yapılmamasına ve binaya asılan afişlerin imha edilmesine karar verdi.

Kararı değerlendiren Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Hem avukatlarımızın yetkisini hukuksuzca gasp eden hem de vatandaşları hak kaybına uğratan bu tür ehliyetsiz, yasa dışı hukuk danışmanlarına gözümüzü kapatmayacağız, onlara da göz açtırmayacağız” dedi.