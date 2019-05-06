Yasadışı bahisçilere 'derbi' operasyonu

Mersin polisi, 'cebe havale' yöntemi kullanarak Galatasaray ile Beşiktaş arasında dün gece oynanan 'derbi' maçında yasadışı bahis oynatan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait 5 cep telefonu, 32 bin lira para, 379 bin lira tutarındaki çek ve senetler ile çok sayıdaki bankamatik ve kredi kartlarına da el konuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik soruşturma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis suçunu organize eden şahısların banka hesaplarındaki paralara el konulması sebebiyle bu yöntemi bıraktıkları, bunun yerine 'cebe havale' denilen, herhangi bir banka hesabına bağlı olmayan telefon numarasına para göndermeye başladıklarını tespit etti. Ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan polis, yasadışı bahis olayının, yurt dışında olan ve internet üzerinden 'Skype' grubunda kullandıkları yazışmalarda, 'Hacker' gibi kod adı kullanan örgüt yöneticilerince koordine edildiğini belirledi.

QR kod yöntemiyle ATM'den para çektiler

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, şahısların 'QR kod' yöntemiyle ATM'den para çektiğini belirledi. Şahısları yakalamak için Galatasaray-Beşiktaş maçının oynandığı saatlerde 9 farkı bölgedeki ATM önünde görev alan ekipler, 4 şüpheliyi 'QR kod' yöntemiyle para çekerken suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait 5 cep telefonu, 32 bin 190 lira para, 379 bin lira tutarındaki çek ve senetler ile çok sayıdaki bankamatik ve kredi kartlarına el konuldu. Olayla ilgili firari 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Yapılan çalışma sırasında, ATM önüne gelen ve üzerine sırt çantası bulunan Ö.D. isimli şüpheliyi takibe alan polis, yasadışı bahisten kazandıkları paraları ayrı ayrı bankalardan çekerek sırt çantasında dekontu ile birlikte muhafaza ettiğini, bu paraları daha sonra yurt dışında bulunan örgüt yöneticilerine dekontları ile birlikte teslim edileceğini belirledi.

Gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.