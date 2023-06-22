Yaşalmış vatandaşlar '80'ler buluşması'nda 'yaza merhaba' dedi

Mersin'deki yaş almış vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin ‘80'ler buluşması'nda ‘yaza merhaba' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ‘80'ler buluşması' ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının ‘yaza merhaba partisi' etkinliği çerçevesinde, yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının haşere ile mücadele çerçevesinde üretilen aromatik bitkilerin tanıtımı ve dağıtımı da yapıldı. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer de aromatik bitkileri vatandaşlara dağıttı.

Etkinlikte, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının kurduğu stantta da yaş almış yurttaşlara şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı bulan yaş almışlar, Büyükşehir Belediyesi sayesinde dolu dolu bir gün geçirdi, şarkılar söyleyip danslar etti.

“Hayatımızdan sevgisizliği, kötülüğü hep uzaklaştıralım”

Konuşmasına, “Sizleri seviyoruz, değerli buluyoruz” diyerek başlayan Başkan Vahap Seçer, etkinliğe katılmaktan dolayı eşi Meral Seçer ile kendisinin mutluluk duyduklarını söyledi. Seçer, “Hep güzellik, mutluluk içerisinde olalım. Hayatımızdan sevgisizliği, kötülüğü hep uzaklaştıralım. İnsanları sevelim sayalım. Nefret, ayrımcılık, kötülük, düşmanlık olmasın. 85 milyon kardeş gibi yaşayalım. Bu ülkede ve Mersin'imizde neyimiz eksik? Denizimiz, dağımız, havamız, ovamız, insanlarımız güzel. Mersin'in insanları çok güzel. Mersin, Türkiye'nin bir özeti. Mersin dediğin zaman Hatay da var, Trabzon, Ankara'da var, İzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum da var. Türkiye'nin her yeri burada. Bu güzel ülkemizin her noktasından vatandaşımız buraya gelmiş, gayet güzel ve mutluluk içerisinde yaşıyor” dedi.

“Sizlerin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum”

Mersin'in nüfusunun, Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar sayesinde hızla arttığını hatırlatan Başkan Seçer, “İnsanlar buraya daha iyi eğitim, daha fazla ekmek, daha fazla kazanç elde etmek için gelmiş. Mersin de bereketli bir yer. Ben de bu kentin, sizlerin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Mersin halkının çok farklı dolduğunu ve bu farkı 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında uzattığı yardım eli ile bir kez daha gösterdiğini kaydeden Seçer, “Depremde 11 ilde acılar yaşadık ama 11 ilin yaşadığı acıların bütününü biz Mersin'de yaşadık. Çünkü herkes buraya geldi. O kardeşlerimizi aldık bağrımıza bastık. Mersin halkı evine aldı bu insanları, onlara sofra açtı. Onlara şefkat elini, sevgi elini uzattı. Mersin halkı böyle. Onun için çok seviyorum Mersin'i” ifadelerini kullandı.

“Ben sizin başkanınız olduğum sürece sizi hiç kimseye muhtaç etmeyiz”

Mersin'de yaşayan her yurttaşa eşit hizmet verebilmek adına çalıştıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Belediye herkese bakacak. Devlet ve kurumları, belediyesi görevini yapacak. Bu lütuf değil, benim param değil, hiçbir bakanın parası değil, sizlerin parası. Biz sizi kimseye muhtaç etmemek için çalışmak zorundayız. Bu bizim görevimiz ve görevimizi de layıkıyla yaparız, hiç endişeniz olmasın. Ben sizin başkanınız olduğum sürece sizi hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Biz büyüklerimizi, vatandaşımızı kendi öz annemiz, öz babamız, öz akrabamız gibi koruruz, benimseriz” şeklinde konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri, Sağlık İşleri, Sosyal Hizmetler gibi birçok dairenin sosyal hizmet öncelikli çalıştığını ifade eden Başkan Seçer, “Üç dairemiz tamamen kadına, çocuğa, hastaya, yaşlıya, gence, eğitime, sağlığa hizmet ediyor. Sizlere hizmet ediyor. Kimsesi kalmamış amcamızı, büyükbabamızı, büyükannemizi arıyorlar. 700 vatandaşı her gün arayarak, bir şeye ihtiyacı var mı, sağlığı yerinde mi diye soruyorlar” dedi.

“Biz varız rahat olun. Her zaman yanınızdayız”

İlgilenecek kimsesi olmayan yaş almış vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin verdiği evde sağlık, bakım, temizlik ve yemek hizmetlerini anlatan Başkan Seçer, şöyle devam etti; “Bu hizmetler çok önemli. Hastası olan vatandaş daha iyi bilir. Biz varız rahat olun. Her zaman yanınızdayız. Bizim vatandaşımız aç, açık kalamaz.”

Seçer, merkezde bulunan ve hasta yakınlarını ağırlayan Refakatçi Evi hizmetini de anlatarak, ihtiyacı olan vatandaşların 'Alo 185'i arayarak hizmetten faydalanabileceğini söyledi. Başkan Seçer, “Bu, yaptığım yoldan daha önemli. Bir insan acı çekiyorsa, bir yeri ağrıyorsa, aç ise yaptığım yolun hiçbir kıymeti yok. Bunlara önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Belirli aralıklarla kurulan Üretici Kadın Pazarlarına vatandaşların gitmesini öneren Başkan Seçer, “Çok keyifli, ben bazen gidiyorum. Üreticilerimiz ürünlerini getiriyorlar orada satışa sunuyorlar. Bu çok önemli. Çünkü kadının ekonomik özgürlüğü olursa, eli para tutarsa kendini daha iyi ve daha güvende hisseder” diye konuştu.

“Kadınlara her alanda imkân açalım”

Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri ve önemi ifade eden Başkan Seçer, “‘Kadın okuyacak, kadın doktor, öğretmen, mühendis, sanatçı olacak, yurtdışına gidecek' dedi Atatürk. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Mersin'in. Mersin böyle modern bir kent. İlk kadın belediye başkanı Müfide İlhan. Ben de şimdi rahmetli başkanımızın bıraktığı koltukta oturmaktan ve 3 çeyrek asır önce bir kadının bu memleketi yönetmesinden Mersin adına gurur duyuyorum. Kadınlar her yerde olsun istiyoruz. Kadınlara her alanda imkân açalım” şeklinde konuştu.

Etkinlik dolu dolu geçti

Etkinlik kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ‘Kadın Atölyeleri El Sanatları Sergisi'de yer alırken, Başkan Seçer ve Meral Seçer stantları gezdi. Sergide; Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan atölyelerden Gözne Dokuma Atölyesi, Gazi Çiftliği, Ahşap Atölyesi, Rölyef Atölyesi, Kırkyama Atölyesi, kâğıt ipten aksesuar yapımı atölyesinde üretilen el işlerinin yer aldığı eserler sergilendi.

Başkan Seçer ve Meral Seçer konuşmaların ardından yaş almış vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Başkan Seçer'e sürpriz pasta kesimi de yapılırken, Başkan Seçer ve Meral Seçer pastayı doğum günleri olan 107 yaşındaki Zeliha Körkün ve 106 yaşındaki Elif Duman ile birlikte kesti. Başkan Seçer ve Meral Seçer, 2 yaş almış kadına madalya hediye etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca yaş almışlar taş ve ahşap boyama, mandala resim boyama, jenga, bileklik atölyesi ve sağlık için egzersiz yaptı.