Yaylada halk pazarına konserli açılış

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Abanoz Yaylasında yapımı tamamlanan halk pazarı, ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir konseri ile hizmete açıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın talimatı ile Akpınar Yaylasında hizmete açılan pazaryerinin ardından Abanoz Yaylasında da belediye tarafından yapımı tamamlanan pazaryeri yapılan törenin ardından hizmete açıldı.

MHP MYK Üyesi Serdar Soydan, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek, Olcay Kılavuz, MHP İl Başkan Yardımcısı Cemil Parlar, MHP Anamur İlçe Başkanı Adnan Gübbük, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Emin Erdinç, AK Parti İlçe Başkanı Feyzi Yılmaz, mahalle muhtarları STK temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Yapılan açılış töreninde konuşan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.

2019'da belediyenin mali durumunun içler acısı olduğunu ifade eden Kılınç, "Göreve geldiğimizde belediyemizin aslında ekonomik olarak batık bir belediye olduğunu tespit ettik. 2 yılda yaptığımız tasarruflar ve aldığımız hibelerle Anamur Belediyesini birçok il belediyesinde olmayan imkanlarla donattık. Bugün kendi asfaltını kendisi üreten, kendi mıcırını kendisi üreten kendi personelleri ile pazaryerleri yapan bir belediye haline getirdik. Seçim döneminde ne söz vermişsek bugün daha fazlasını yapabilecek imkan ve ekipmana sahip bir belediyemiz var. İnşallah görev süremiz içerisinde söz verdiğimizden çok daha fazlasını yapacağız" dedi.

Açılış töreni ve konserin Covid-19 salgını nedeniyle haksız olarak eleştirildiğini belirten Kılınç, "Sosyal medyada, şu anda salgın var konser mi yapılır şeklinde eleştiriler görüyoruz. Aynı konseri Mersin Büyükşehir Belediyesi de yaptığı halde yalnızca Anamur Belediyesinin eleştirilmesini kabul etmiyor ve üzülüyorum. Biz konser alanının girişinde vatandaşlarımıza dezenfektan ve maske dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uygun olarak bir araya gelmesi için de mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyorum, yapamayacaksan ben yaparım"

Açılış programında Mersin Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunan Kılınç, Büyükşehir Belediyesinin kendi görevlerini ilçe belediyelerine yıkmak istediğini belirtti. Büyükşehir Yasası ile ilçe sınırları içerisinde yapılması gereken belediye hizmetlerinin yüzde 30'unun ilçe belediyesine, yüzde 70'inin büyükşehir belediyesine ait olduğuna dikkat çeken Kılınç şöyle devam etti:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi kendi görevlerini Anamur Belediyesinin yapacağını iddia ediyor. Ancak bununla ilgili yazdığımız resmi yazılara cevap vermeye dahi tenezzül etmiyor. 2020 yılının Mayıs ayında Anamur sınırları içerisinde acilen yapılması gereken ancak Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların Anamur Belediyesi tarafından yapılması için meclis kararı aldık. CHP'li meclis üyelerinin de olumlu görüş bildirdiği bu kararı Büyükşehir Belediyesine resmi yazı ile gönderdik. Neredeyse 2 sene oldu cevap alamadık. Burada yaylalarımız arasında ulaşım sağlayan bir yolun bizim olduğunu iddia ediyorlar. Bunu resmi yazı ile soruyorum, sizinse yapın bizimse bize ait olduğunu bildirin yapalım diyorum ne yolu yapıyorlar ne cevap veriyorlar."

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış duası ve kurdele kesimi sonrası sahne alan sanatçı Tuğçe Kandemir Anamurluları doyasıya eğlendirdi.