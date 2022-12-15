Mersin'de avlanmak için çıktığı yaylada kaybolan avcı sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre 5 kişilik avcı gurubu Erdemli ilçesi sınırlarında yaklaşık 2 bin 300 rakımlı Soğanlı Yaylası civarında avlanmaya çıktı. Av esnasında farklı yönlere giden avcılardan Doğan Ersin yönünü kaybederek kayboldu. Diğer 4 avcı, arkadaşlarına bir türlü ulaşamayınca sinyal alabildikleri bir noktadan jandarmaya telefonla ulaşarak, beraber ava çıktıkları arkadaşları Ersin'e ulaşamadıklarını bildirdi ve yardım istedi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kar yağışının da başladığı bölgede vatandaşların da katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler uzun uğraşlar sonucu kaybolan avcıya yaz aylarında Yörüklerin kullandığı bir barakada sağ olarak ulaştı.

Avcı Doğan Ersin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.