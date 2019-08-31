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Yaylada Zafer Şenliği

Mersin Mut ilçesindeki Kozlar Yaylası Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve Mut Belediyesinin desteklediği Kozlar Yaylası 30 Ağustos Zafer Şenliği coşkulu geçti.


İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kozlar Yaylasında yapılan etkinlikte, vatandaşlar, 2 kilometre yolu meşalelerle yürüyerek kutlama alanına geldiler.


Kaymakam Muammer Köken'in de katıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Türk milletinin bağımsızlığı ve vatanın birliği uğruna verilen şanlı mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından sanatçı Oguz Aksaç türküleriyle vatandaşlara unutamayacakları bir gece yaşattı.

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