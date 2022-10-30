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Yaylalar boşalınca aç kalan hayvanları muhtar doyurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir muhtar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla boşalan yaylalardaki aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir muhtar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla boşalan yaylalardaki aç kalan sokak hayvanlarını besledi.


Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, havaların soğuması ve yaylacıların göç etmesinden dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmasına gönlünün razı olmadığını söyledi. Kendi aracıyla Akçatekir Yaylasına gelen Muhtar Aydın, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.


Sokak sokak gezerek yiyecek bırakan Muhtar Aydın, “Lütfen yayla dönüşü sokak hayvanlarını unutmayalım. Açlıktan hayvanlar yavrularını yiyorlar. Bu canlılara sahip çıkalım” dedi.

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