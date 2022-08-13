Yaz sıcakları Mezitli'de keyfe dönüşüyor

Mersin'de yoğun şekilde hissedilen sıcak havalar Mezitli Belediyesinin çalışmalarıyla keyfe dönüşüyor. Mezitli Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde tatlı bir serinlik sunabilmek adına hayata geçirdiği su parkı, aile plajları, yazlık sinema gibi çalışmalar ilçe dışından da binlerce vatandaşın Mezitli'ye gelmesini sağlıyor.

Su Parkı, pazartesi hariç haftanın altı günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Baştan aşağıya tamamen yenilenen ve toplamda 3 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olan su parkında, bir adet 50 santimetre derinliğinde 0-7 yaş gurubu çocuk havuzu, üç bölümden oluşan kademeli derinliğe sahip yetişkin havuz ile 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Duş yerleri, bayan ve erkek giyim kabinleri, emanet dolaplar ve tuvaletler, belediye personeli kontrolünde kullanılıyor. Mezitli Belediyesi su parkında serinleme imkanı bulunurken, özellikle havuzların temiz ve güvenli olmasıyla öne çıkıyor. Su parkına gelenler su kafenin eşsiz yiyecek ve içecek menüsünden de yaralanabiliyorlar.

Mersinlilere nostalji yaşatan yazlık sinema da en büyük ilgi gören alanların başında geliyor. Ünlü sanat eleştirmeni Atilla Dorsay başkanlığındaki bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede, 'Türkiye'nin en güzel 10 sinemasından birisi' olarak gösterilen Mezitli Belediyesi yazlık sineması, ücretsiz olarak tüm Mersinlilere vizyon filmleri sunuyor. İzleyicilerin gazoz ve patlamış mısır nostaljisini de yaşadıkları eylül ayına kadar devam edecek yazlık sinemada, yerli ve yabancı film gösterimlerinin ücretsiz olarak izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Milli Emlak Müdürlüğünden altı farklı notayı kiralayarak özel düzenlemeyle aile plajı haline getiren Mezitli Belediyesi, vatandaşların plajları daha rahat kullanabilmesi adına tedbirler alındı. Aileleriyle birlikte rahat denize girmek isteyen vatandaşlar için Mezitli Belediyesi tarafından Soli Pompeiopolis Parkı olmak üzere farklı sahillerde aile plajı oluşturuldu. Aile plajlarına gelenler, şezlong ve şemsiyelerin yanı sıra duş kabinleri ve giyinme odalarından da yararlanabiliyor, büfelerden alışveriş yapabiliyor.

Mezitli'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlara serinlik ve eğlenceyi bir arada sunmak için çalıştıklarını söyledi. Su parkı, yazlık sinema ve aile plajlarına sadece Mezitli'den değil diğer il ve ilçelerden yoğun şekilde ilgi olduğunu ifade eden Tarhan, “Mezitlimiz çok özel ve güzel bir ilçe. Mezitli'de vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Bu amaçla boğucu yaz sıcaklarının eğlenceli bir serinliğe dönüşmesi için çalışıyoruz. Çalışmaların sadece Mezitli'den değil diğer il ve ilçelerden de yoğun şekilde ilgi görüyor. Temizlik ve düzene çalışma arkadaşlarımızın da nezaketi çalışmalarımızın daha büyük ilgi görmesine yol açıyor. Halkımıza yaz sıcaklarında hem eğlence hem de serinlik sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.