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Yazar Beyza Alkoç '100Bin Gülücük İmza Günü'nde sevenleriyle buluştu

Son dönemin sevilen yazarlarından Beyza Alkoç, Palm City Alışveriş Merkezinin dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kitap ve oyuncak desteği sağlayıp etkinliklerle buluşturan projesi ’100Bin Gülücük’ çerçevesinde okurlarıyla bir araya geldi.

Son dönemin sevilen yazarlarından Beyza Alkoç, Palm City Alışveriş Merkezinin dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kitap ve oyuncak desteği sağlayıp etkinliklerle buluşturan projesi '100Bin Gülücük' çerçevesinde okurlarıyla bir araya geldi.


Sabahın ilk saatlerinden itibaren AVM içinde uzun kuyruklar oluşturan sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirip kitaplarını imzalayan Alkoç'a yoğun ilgi gösterildi.


Palm City'nin '100Bin Gülücük' etkinlikleri ve kitap&oyuncak desteği sağlanabilecek kumbaralarının, 19 Haziran tarihine kadar Palm City Etkinlik Alanında devam edeceği bildirildi.

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