Yeni başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu

5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Burhanettin Kocamaz'dan başkanlığı alan CHP'li Vahap Seçer, belediyede değişim yapmaya başladı. Dün mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Seçer, belediyenin birçok yerinde değişiklikler yapıyor. Seçer'in en dikkat çeken değişikliği ise belediyenin giriş kapısına yaptırdığı tabela oldu.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi giriş kapısının üstünde ve yanında bulunan "Rüşvet alan da, veren de cehennemdedir" hadisi ile "Rüşvet bu kapıdan içeri giremez" sözlerinin yazılı olduğu tabelaları söktüren Seçer, onların yerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" yazılı tabelayı astırdı.