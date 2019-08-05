Yeni hastane hizmete girmeden kavşağa çözüm isteniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni yapılan devlet hastanesinin kavşağına acil çözüm istenildi.

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, trafiğin yoğun olduğu Adana ve Mersin'in geçiş güzergahı üzerinde bulunan 82 Evler kavşağının yeni devlet hastanesinin faaliyete geçmesiyle trafiği kaldıramayacağını söyledi.

Kazaların sık yaşandığı kavşağın yeni hastanenin açılmasıyla trafiğin felakete dönüşeceğini ifade eden Aydın, bir an önce çözüm bulunması konusunda yetkilileri göreve çağırdı. Aydın, “Şehrimizde yapımı devam eden 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin inşaatı devam ediyor. Bu hastanemiz Adana ve Mersin güzergahı üzerinde bulunan D-400 karayoluna çok yakın bir noktadır. Zaten yoğun olan trafik yoğunluğu, hastanenin açılmasıyla daha da çıkılmaz hale geleceğine inanıyorum. 8 yollu kavşağa artı 2 adet yan yol bulunmaktadır. Hastane açılmadan yola acil çözüm bulunması gerekiyor. İki mahalleyi ayıran yola yaya üst geçidi de gerekmektedir. Yetkililerin biran önce çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.