Yeni Mersin İdmanyurdu, yenilenen tesisi ile göz dolduracak

Mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan Korukent Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki idari bina ve tesis, belediye meclis kararıyla 10 yıl süre ile Mersin İdman Yurdu A.Ş. Spor Kulübü'ne tahsis edildi.

Bu çerçevede kent protokolü, TFF 2. Lig'de Mersin'i temsil edecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu için kolları sıvadı. Mersin Valiliği koordinatörlüğünde, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi'nin (MIP) hayırsever olarak taraf olduğu Mersin Valiliği, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi, Toroslar Belediyesi ve Doğa Beton A.Ş. arasında 'Yeni Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Tesis Yenileme' protokolü imzalandı.

"Kentimizin takımı küllerinden yeniden doğuyor"

İmza töreninde konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, göreve geldiği günden bugüne kadar Yeni Mersin İdman Yurdu'na tesis tahsis ederek ve binlerce taraftar ile destek vererek, takımın yanında olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki yenilenecek olan tesisin A takım ve alt yapı için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, Mersin Valiliğinin koordinatörlüğünde, MIP ve Doğa Beton A.Ş. ortaklığında yürüttükleri proje ile Yeni Mersin İdman Yurdu'nun yeni bir tesise ve böylelikle kurumsal kimliğine kavuştuğunu kaydetti. Yılmaz; “Tesis, bir kulüp için olmazsa olmazlar arasındadır. Kentimizin takımı küllerinden yeniden doğuyor. 98 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Mersin İdman Yurdumuzu, eski günlerine döndürmek ve hak ettiği yerlere getirmek en büyük arzumuz. Bu kapsamda Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın koordinatörlüğünde hazırlanan 'Yeni Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü Tesis Yenileme' protokolünü imzaladık. Mersin İdman Yurdu, Mersin'de doğan ve doyan herkesin takımıdır. Bu şehrin çocuğu olarak Mersin İdman Yurdu'muza hep destek verdik ve destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise MIP olarak Mersin'e katma değer sağlamayı görev bildiklerini ifade ederek, “MIP olarak başta valimiz ve vali yardımcımız olmak üzere proje ortaklarına teşekkür ederiz. MIP, Mersin'e katma değer sağlamayı görev bilmektedir. Mersine karşı sorumluluklarımızı her daim yerine getirmeyi ilerleyen zamanlarda da katkılarımızı artırarak sürdürmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık da protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Bizlere bu konuda öncülük yapan valimize, belediye başkanımıza ve MIP yetkililerine Mersin'e bu tesisleri kazandırdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.