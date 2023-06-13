Yeni Mersin İdmanyurdu'nun tesisi için 'yenileme protokolü' imzalandı

Lig'de mücadele edecek olan Yeni Mersin İdmanyurdu'nun tesisinin yenilenmesi amacıyla protokol imzalandı.

Mersin Valiliği koordinatörlüğünde, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi'nin (MIP) hayırsever olarak taraf olduğu protokol, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Pehlivan, Mersin İdman Yurdu'nun yaklaşık bir asırlık bir takım olduğunu belirterek, "Tabi bu takımımızın bir tesis ihtiyacı bulunuyordu. Özellikle de gençlerimizin spora teşvik edilmesi, altyapı oluşturulması bağlamında Toroslar Belediyemiz takıma Aziz Sancar Tesislerini tahsis etmişti. Fakat bu tesislerin geliştirilme ihtiyacı söz konusuydu. Mersin İdman Yurdu yönetimi ve Toroslar Belediyesi ile Türkiye'nin en büyük limanı, dünyanın da en büyük 100 limanı içerisinde 92'inci sırada yer alan liman işletmesi MIP firmasından bu konuda destek talep ettik. Bu projenin bir tarafında olmayı, paydaş olmayı kabul ettiler" dedi.

Tesisin sezon başına yetiştirilmesinin planlandığını aktaran Vali Pehlivan, "Bu sene Mersin İdman Yurdu takımımız uzun yıllar sonra ikinci lige çıkmayı başardı. Bir kere daha tebrik ediyoruz. Bu tesis Mersin İdman Yurdu'nun ligdeki mücadelesi konusunda ve altyapı oluşturması konusunda da katkı sağlayacaktır. MIP firmasını da bu konuda göstermiş oldukları ilgiden ve vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tesisi tahsis eden Toroslar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Altyapıya özellikle yönelme konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı da Mersin İdman Yurdu Takımı Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu, başarılara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

MIP'ten 11 milyon liralık destek

Protokol çerçevesinde Yeni Mersin İdman Yurdu A.Ş. altyapı tesisi tadilat ve inşaat projesi hayata geçirilecek. Proje, Mersin Valiliği koordinatörlüğünde, MIP, Toroslar Belediyesi ve Doğa Beton A.Ş. ortaklığında gerçekleştirilecek. Toroslar Belediyesi yer tahsisinde görev alacak 10 yıllığına proje için ayrılan ada ve parseller Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübüne tahsis edilecek. Projenin yüzde 75'lik maliyetini (11 milyon lira) MIP üstlenirken, yüzde 25'lik maliyetini (3 milyon 700 bin lira) Doğa Beton A.Ş. üstlendi. Projenin süresi ise 6 ay olarak planlandı.

Tesiste şu anda 16 oda, 1 idari bina ve 1 futbol sahası bulunuyor. Proje ile tesis oda sayısı 36'ya çıkarılacak. İdari bina yenilenecek, futbol sahası yenilenecek, yeşil alan ve park alanını genişletilecek. Böylece hem Mersin'i temsil eden spor kulüplerine sporcu kazandıracak altyapı tesisi hem de gençlerin spor aktiviteleriyle daha fazla vakit geçirebilecekleri bir tesis ihtiyacı karşılanmış olacak.