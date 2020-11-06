Yeni sezonun ilk çocuk oyunu: ‘Küçük Kara Balık'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan sezonun ilk çocuk oyunu ‘Küçük Kara Balık', ‘Haydi çocuklar tiyatroya' sloganıyla minik seyircilerle buluştu.

Çocuk hikayeleri ile halk masalları yazarı ve derleyicisi Samed Behrengi'nin kaleme aldığı Küçük Kara Balık masalı, Nilbanu Engindeniz'in uyarlaması ve Fatih Selçuk'un yönetmenliğinde sahnelendi. 60 sabit koltuğu sökülen oda tiyatrosunda küçük tiyatro severlerin oyunu izleyebilmeleri için 25 minik sandalye konuldu, halılar kaldırıldı ve yerlerine temizliği daha kolay olan ahşap döşendi. Oyun sırasında salona 12 yaşından büyükler alınmazken, aktörlerin tüm konuşmaları teybe kaydedildi ve oyun playback oynandı. Maske takma kurallarına harfiyen dikkat edilirken, salon, sahne ve kulis temsil öncesi ve sonrasında dezenfekte edildi.

Oyun boyunca hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri, salonda ateş ölçümü yaptı. Dezenfektan ve maske kullanımı gibi kurallara da dikkat eden ekipler, gereken her türlü önlemi aldı.