Yeni yılı yağmur altında denize girerek karşıladılar

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin'in Bozyazı ilçesinde çevreci Turkuaz Grubu üyeleri, 2019'u yağmura aldırış etmeden denize girerek karşıladı.

Mersin'in sahil ilçesi Bozyazı'da sağanak yağmura rağmen doğasever grup, yılın ilk gününde denize girerek mavi suların keyfini çıkardı. Kuruldukları günden itibaren yeni yılın ilk gününde grup üyeleriyle denize girme etkinliği düzenlediklerini söyleyen Turkuaz Grubu Lideri Bahadırhan Karakoç, bu etkinlikteki asıl amaçlarının, Taşeli bölgesinde yer alan Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gazipaşa'da yılın 365 günü denize girilebileceğini göstermek, turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını vurgulamak olduğunu belirtti.

4 senedir devam ettirdikleri ve artık geleneksel hale gelen 1 Ocak'ta denize girme etkinliğini, herkesin katılabileceği, toplu bir şenlik havasına sokmayı hedeflediklerini kaydeden Karakoç, "Sadece yazın denize girilen bir ilçe değil, Bozyazı'nın yaz ve kış yaşanır bir kent olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Bakın Torosların zirvesinde kar var, biz ise burada yağan yağmura rağmen denize giriyoruz. Yaptığımız etkinlik ile bölgemize dikkat çekmeyi, deniz kenarında bulunan bölgemizde yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı, aynı zamanda şenlik havasında birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Denize girme etkinliği öncesi katılımcılara muz dağıtarak bölgenin en önemli değerinin muz olduğunu da ifade eden Karakoç, "İnsanlarımız mutlaka günde bir tane muz yemelidir. Muz çok yararlıdır. Vücudumuza sağladığı katkı ise saymakla bitmez, birçok hastalığın önleyicisidir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar mutlaka yemelidir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan grup üyeleri, yağmura ve soğuk havaya rağmen denize girerek mavi suların keyfini çıkardı. Oldukça keyifli anlar yaşayan grup üyeleri, deniz suyunun dışarıdan daha sıcak olduğunu ifade ettiler.

Sahilde toplanarak denize giren grup üyelerini izleyen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.