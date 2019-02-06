Yeniçıkan: “Sorunların çözümü için Hayvancılık Kurultayı düzenlenmeli”

MTSO 4 No'lu Hayvansal Ürünler ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Yeniçıkan, sektörde özellikle son dönemlerde artan sıkıntılara dikkat çekerek, sorunların çözümü çerçevesinde talep ve önerilerini anlattı. Yaşanan sorunların temelinde ürün planlamasındaki eksiklerin yer aldığını ifade eden Yeniçıkan, Mersin'in bir tarım kenti olduğunu, tarımın gelişmesinin hayvancılığı da desteklediğini söyledi. Bundan dolayı gıdanın geleceğinin ve Mersin nüfusunun beslenmesinin kentsel bir politika olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu politikanın belirlenmesinde Tarım İl Müdürlüğü'nün başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer yerel yönetimler, Mersin Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Ticaret ve Sanayi Odası gibi konunun tüm paydaşlarıyla koordineli çalışması gerektiğini vurgulayan Yeniçıkan, “Tüm bu kurumların el ele vererek bir Hayvancılık Kurultayı düzenlemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü kentimiz adına tarım ve hayvancılık politikasının ekonomi politikalarından bağımsız düşünülmesi mümkün değil. En çok istihdam sağlanan sektör olması yanında insan sağlığı adına da önemli bir alandır ve tüm kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına da doğru planlama yapılmalıdır” dedi.

“Besiciler hayvanını kestirmekte zorlanıyor”

Mersin'de büyükbaş hayvanlarda kesim noktasında yaşanan sıkıntılara da değinen Yeniçıkan, Mersin Büyükşehir Belediyesi mezbahalarında kesimlerde aksamalar olduğunu dile getirdi. Burada memur mantığı ile çalışılmaması gerektiğini vurgulayan Yeniçıkan, belediyeye ait olması nedeniyle resmi tatillerde kasaplara hizmet verilmediğini, kaçak kesimlere yönelimin arttığını belirtti. Kentte tek bir kesimhane olmasının da sıkıntılara neden olduğunu kaydeden Yeniçıkan, “Büyükşehirde tek bir kesimhane var. Yayladaki bir kasap 5 adet koyun kestirmek istediği zaman bu hizmeti Belediye Mezbahasından almakla ciddi zaman kaybı yaşıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli noktalara mobil kesimhaneler kurmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Mersin'de kaçak kesimlerin önüne geçilmesi için et borsası ile ilgili çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydeden Yeniçıkan, konunun tüm taraflarıyla bir araya gelerek bu borsanın kurulum çalışmalarının yürütülebileceğini söyledi.

“Hayvan pazarından istenen randıman alınamıyor”

Mersin'de bir hayvan pazarı kurulduğunu ancak istenilen verimin alınamadığını da dile getiren Yeniçıkan, daha iyi sonuçlar alınabilmesi adına Ticaret Borsası, Kasaplar Odası ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin de buranın yönetimine katılması gerektiğini söyledi. Ruhsatsız çalışan, maliye kaydı bulunmayan kasaplara yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini belirten Yeniçıkan, “Kasaplara yönelik bir talebimiz daha var. Yeni yönetmeliğe göre kasaplara köfte hazırlama yetkisi verildi. Aynı çalışmayı sucuk üretiminde de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Balık pazarı AB standardına getirilmeli”

Mersin'de balık satışlarının istenen düzeye getirilmesi için bir takım düzenlemeler beklediklerini de anlatan Yeniçıkan, özellikle Mersin Çarşısı içindeki Balık Pazarı'nın ciddi sorunları olduğunun altını çizdi. Yerel yönetimlerden bu pazarın AB standartlarında yeniden düzenlenmesini beklediklerini vurgulayan Yeniçıkan, satışların artırılması için otopark sorununun giderilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.