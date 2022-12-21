Yenidünya ağaçları çiçek açtı

Mersin'de sıcak geçen Aralık ayı ile birlikte kış mevsiminin nadide çiçek açan meyvelerinden yenidünya (Malta eriği) bahçeleri görsel şölen sunmaya başladı.

Türkiye'de özellikle yenidünya meyvesi için ekolojik şartların uygun olduğu Akdeniz Bölgesi'nde en çok üretim yapan illerin başında Mersin'de geliyor. Yenidünya üretiminin yoğun olduğu Mersin'in Erdemli ilçesindeki bahçelerde ağaçlar çiçek açmaya başladı. İlçede hemen hemen her yerde yenidünya ağaçlarının olması dikkat çekiyor. Kışın nadir çiçek açan meyve ağaçlarından olan yenidünya hem görsel güzellik katıyor hem de güzel bir koku yayıyor. Sıcak hava ile birlikte de arılarda çiçeklerde mesai harcıyor.

Yenidünya bahçesi bulunan üreticilerden İsmet Aksay, "Güzel bir memlekette yaşıyoruz. Şu anda yenidünya ağaçlarımız çiçeklerini açtı. Aralık ayının güzel gitmesi nedeniyle çok güzel verim olacağına inanıyoruz. Kış mevsimi biraz daha normal giderse en erken yenidünya meyvesi Erdemli'de çıkar. Çok güzel şu anda arılar güzel çalışıyor" dedi.

Kışın çiçek açan yenidünya ağaçlarında başka bir meyve olmadığına dikkat çeken Aksay, "Bazı yerlerde Malta eriği diye geçer. Şu anda çok güzel bir çiçek açımı var. Hava çok güzel. Erdemli mevsim itibariyle yenidünyanın yeri" ifadelerini kullandı.