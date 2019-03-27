Yenişehir Belediye Anaokulu'na Avrupa'dan ödül

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Belediye Anaokulu, Brüksel'de bulunan Merkezi Destek Servisi (Central Support Service-CSS) tarafından 2018-2019 yılı 'eTwinning Okul Etiketi' ödülüne layık görüldü.

Yürütülen başarılı projeler ve aldığı 'eTwinning Okul Etiketi' ile Yenişehir Belediyesi Anaokulu, Avrupa seviyesinde yüksek bir görünürlüğe sahip olarak Avrupa'nın sayılı okulları arasına girdi.

Okul Müdürü Ümmühan Kılıç, 'eTwinning Okul Etiketi' ile Yenişehir Belediyesi Anaokulu olarak Avrupa'nın sayılı okullarından biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarılı projeye imza atmaya devam edeceğiz. Bizlere her zaman destek olan İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum" dedi.

Türkiye dahil dünyada 39 ülkeden 'eTwinning' portalına kayıtlı 191 bin okul bulunduğu, bunlardan bin 4'nün Avrupa'da, 298'nin Türkiye'de ve 28'nin Mersin'de bulunduğu belirtildi.