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Yenişehir Belediye personeli Ata'yı andı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi personeli, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümünde andı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi personeli, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümünde andı.


Yenişehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle belediye ana hizmet binası önünde tören düzenledi. Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törene belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiği anda siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına karanfil bırakıldı.


Öte yandan Yenişehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında birçok kültür, sanat ve spor etkinlikleri de düzenliyor.

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