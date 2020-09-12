Yenişehir Belediyesi, aileleri uzaktan eğitime hazırlıyor

Pandemi nedeniyle yaklaşık 60 bin çocuğun uzaktan eğitim alacağı Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde belediye, ‘her ev bir okul, her anne-baba öğretmendir' sloganıyla uzaktan eğitim aile rehberi kitapçığı hazırladı.

Çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Türk Psikologlar Derneği iş birliğiyle yeni bir uygulama başlattı. Çalışma kapsamında uzaktan eğitim aile rehberi kitapçığı hazırlandı. Kitapçıkta, uzaktan eğitim sürecinde ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiği, çocukların derse başlamadan önce ne gibi hazırlık yapmaları ve ders esnasında yapılması gerekenler detaylı olarak anlatılıyor. Uzaktan eğitim aile rehberi kitapçığı Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet ekibi tarafından kentin farklı noktalarında dağıtılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Pandemi nedeniyle eğitimde yeni bir süreç başladı. Çocuklarımızı ve ailelerimizi bu süreç hakkında bilgilendirmek istedik. Aslında uzaktan eğitimin nasıl yapılması gerektiği konusu da başlı başına eğitim gerektiren bir konu. Yenişehir Belediyesi olarak kentimizde bu açığı kapatacağız. Çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecinden en etkili ve verimli biçimde yararlanmaları için ailelerimize bilgiler vereceğiz. ‘Her aile bir okuldur' sloganımızı tekrar yineliyorum. Aileler de birer eğitimcidir. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Ve ailelerimizi eğitiyoruz. Destekleri için Türk Psikologlar Derneği'ne de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.