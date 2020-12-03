Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete kazandırıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kademe Amirliğinin ustaları günde yaklaşık on aracın bakım ve onarımını yapıyor. Araç tamirinin yanı sıra önleyici periyodik kontrollerle de araçlarda yaşanılan herhangi bir sıkıntıya anında müdahale edilerek hizmetlerdeki aksaklıkların önüne geçiliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptıkları bakım ve onarımla atıl durumdaki sepetli vinci hizmete kazandıran Kademe Amirliğindeki personellerle buluştu. Özyiğit, daha önce de kullanılamaz haldeki iş makineleri, kamyon, kepçe, traktör ve binek otomobilleri gibi birçok aracı tamir eden personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Tek araçla 150 bin TL tasarruf”

Sadece bir araçla 150 bin TL'lik tasarruf sağladıklarını söyleyen Özyiğit, “Palmiye gibi yüksek ağaçların budanmasında ihtiyaç duyduğumuz kovalı aracımız, biz göreve geldiğimizden bu yana sürekli arıza yapan ve masraf ettiğimiz durumdaydı. Aracımızın tamiratı için dışarıda verilen fiyat 190 bin liraydı. Burada çalışan arkadaşların emeğiyle 40 bin liralık bir masrafla bu sorun çözüldü. Sadece bir araçta 150 bin liralık bir tasarruf sağladık. Kademede Yenişehir Belediyesinin tüm hizmet araçlarının tamiratı yapılabiliyor. Tüm kademe ekibimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.