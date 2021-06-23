Yenişehir Belediyesi BETEM inşaatında sona gelindi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeşil bina olarak nitelendirilen 'LEED sertifikalı' olarak yapılan BETEM, Yenişehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 'Erken Çocukluk Eğitimi Projesi'nin devamı niteliği taşıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Fuat Morel Mahallesi'nde yapımına devam edilen ve yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacak olan merkezde incelemelerde bulundu. 36 ayı tamamlamış olan çocukların okul öncesi beceri temelli eğitim alabileceği merkezde, Marmara Üniversitesi ile işbirliği yapılacak. Oluşturulacak atölyelerle her çocuk için tam zamanlı bireysel ve zenginleştirilmiş eğitimler verilecek.

“Çocukların beceri temellerini ortaya çıkaracağız.”

Çocukları 36 aydan 72 aya kadarki süreçte doğru yönlendirerek, beceri temellerini ortaya çıkaracaklarını ifade eden Özyiğit, "Buradaki çalışmalarda sona yaklaştık. Bu çok özel bir bina. Bu binayı 'LEED sertifikalı' olarak yaptık, yani yeşil binalar sözleşmesine uygun davrandık. BETEM'de Marmara Üniversitesi ile işbirliğimiz devam ediyor. Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Biriminin seçtiği ve liyakat esaslı olarak, onların yeterli gördüğü öğretmenlerle çalışacağız. Onlar çocuklarımızın bu yuvada yönlendirecek ve eğitecek. Burada çocuklarımızın genlerinde var olan yeteneklerini ortaya çıkaracak bilim, sanat, hareket, tasarım, drama ve spor atölyeleri olacak. Çocuklarımızı 36 aydan 72 aya kadarki süreçte doğru yönlendirerek, beceri temellerini ortaya çıkaracağız" dedi.

“Bu örnek binada örnek bir eğitim verilecek.”

Doğru zamanda doğru hamleler yaparak, çocukları geleceğe hazırlayacaklarını vurgulayan Başkan Özyiğit, “Burada her şeyde sona gelindi, son montajlar yapılıyor. Burası yeni eğitim öğretim dönemine hazır olacak ve çocuklarımızın hizmetine sunulacak. 120 çocuk kapasiteli ama alt yaş gruplarında kapasiteyi daha da düşük tutacağız. Çünkü bilimsel anlamda öyle olması gerektiğini biliyoruz. Bu örnek binada örnek bir eğitim verilecek. BETEM, bizim 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi ile başlattığımız, bebek kütüphanesi ve gelişimsel değerlendirme ile devam ettiğimiz o süreçlerin devamı niteliğindedir. Yani Beceri Temelli Eğitim Merkezimiz hem Yenişehir'e hem Mersin'e hem de Türkiye'ye örnek olabilecek özel bir eğitim alanıdır. Burası 0-8 yaş arasında gerçekleştirdiğimiz erken çocukluk dönemi Yenişehir modeli dediğimiz o süreci tamamlayan unsurlardan birisidir. Rehabilitasyon Merkezimizin de temelini atıyoruz, 1 yıl içinde tamamlanacak ve o da bu zincirin bir halkası olmuş olacak. Türkiye'de hiç kapağı açılmamış erken çocukluk dönemi süreci 'Yenişehir Modeli' olarak adlandırarak Türkiye'ye sunuyoruz. Son derece pozitif geri dönüşler aldık. Dilimizin döndüğü ve sesimiz çıktığı ölçüde bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer belediyelere anlatacağız. Yaktığımız bir çoban ateşi ve tüm Türkiye'ye mal olacak. Çünkü çocukların zihinsel gelişimin yüzde 80'i 0-6 yaş arasında gerçekleşiyor. Doğru zamanda doğru dokunuş ve doğru hamleler yaparak çocukları geleceği hazırlayacağız" diye konuştu.