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Yenişehir Belediyesi Covid-19 ile mücadeleyi sürdürüyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, korana virüsle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, korana virüsle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek apartmanların ortak kullanım alanlarını ve iş yerlerini titizlikle dezenfekte ediyor. Ekipler, apartman girişi, asansör içi, merdiven boşlukları ve korkuluklarını dezenfekte ederek vatandaşları virüs riskinden koruyor. Vatandaşların ortak kullanım alanlarının yanı sıra ilçedeki iş yeri sahiplerinin talepleri de dikkate alınarak dükkanlar virüsten arındırılıyor.


Vatandaşlara daha sağlıklı ve daha güvenilir ortamların sunulmasını amaçlayan çalışmalar, virüs riski tamamen ortandan kalkıncaya kadar devam edecek.

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