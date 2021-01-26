Yenişehir Belediyesi fidanlığı üretiyor kent yeşilleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kent genelinde dikimini yaptığı farklı türdeki süs bitkilerinin büyük bir çoğunluğunu Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta üreterek tasarruf sağlıyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi yeşillendirmek ve kente estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla hareket eden belediye, Limonluk Mahallesinde bulunan ve 6 bin metrekarelik alandan oluşan fidanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl lavanta, Japon ayvası, begonvil ve santolin gibi yaklaşık 40 çeşit ağaç ve çalı fidesi çelikleme yöntemi ile çoğaltılıyor ve bu şekilde ortalama 40 bin bitki üretiliyor.

“Üreterek, tasarruf sağlıyoruz”

Kışlık ve yazlık olmak üzere kent genelinde yılda yaklaşık 150 bin çiçek diktiklerini ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, fidanlıktaki üretim çalışmaları ile birlikte tasarruf sağladıklarını da belirtti. Fidanlıktaki seralardan üretilen farklı türdeki ağaçlar, birbirinden renkli çiçekler ve süs bitkileri ile Yenişehir'in dört bir yanını yeşillendirdiklerini kaydeden Başkan Özyiğit, “Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlığımızda her zaman hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yeşil kentimizi daha da yeşillendirmek ve renklendirmek için çalışıyoruz. Farklı türdeki ağaçlar ve süs bitkilerini fidanlığımızda üretmemiz ile tasarruf da sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda kalite seviyesi de yükseliyor” dedi.