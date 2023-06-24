Yenişehir Belediyesi, halk kart tutarlarını bayram öncesi yatırdı

Yenişehir Belediyesi, halk kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlandığı Yenişehir halk kartın aylık tutarları Kurban Bayramı öncesinde kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği halk kart uygulamasından bu ay 763 aile yararlandı.

Başkan Özyiğit, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığımız Yenişehir halk kartın Haziran ayı tutarlarını Kurban Bayramı öncesinde kart sahibi hemşehrilerimizin hesabına yatırdık. İyi günlerde, güle güle harcayın. Mutlu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.