Yenişehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı 10 yıllık yol haritasını belirliyor

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehirimizin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençliliğini arttıracağız” dedi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, imzacısı olduğu İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors for Climate &Energy) kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 ilkeden biri olan ‘Ekoloji' ilkesi dahilinde birçok önemli proje ve uygulama hayata geçiriliyor. Son olarak Yenişehir'in iklim değişikliğine karşı 10 yıllık yol haritasını belirlemek üzere kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleri temsilcilerinin katıldığı Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

“Bu yaşam alanını hepimiz paylaşıyorsak, karar alma süreçlerinde de hep birlikte olacağız”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Özyiğit, “İklim değişikliğinin kent üzerinde oluşturduğu riskleri ve kırılganlıkları analiz ederek, Yenişehirimizin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençliliğini arttıracağız” dedi.

Düzenledikleri mahalle toplantıları ve çalıştaylara dikkat çekerek, yönetimde katılımcılık vurgusu yapan Özyiğit, “Kent yönetiminde katılımcılık ve ortak akıl bizim için vazgeçilmezdir. Bu yaşam alanını hepimiz paylaşıyorsak, karar alma süreçlerinde de hep birlikte olacağız. Stratejik planımızı hazırlama sürecinde 32 mahallemizde düzenlediğimiz toplantılarla vatandaşlarımızın önerilerini ve beklentilerini tek tek dinledik. Daha sonra 5 ana başlıkta ‘Uzmanlara Danışıyoruz' çalıştayları düzenleyerek, halktan aldığımız talepleri sizlerle görüşerek stratejik planımızı oluşturduk. Kentimizin imar planını hazırlarken de ‘Nasıl Bir Kent İstiyoruz' sloganıyla sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının görüş ve önerilerini aldık. Bugün de yine geleceğimizi çok yakından ilgilendiren bir konu ile ilgili bir aradayız. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek, enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan elde etmek ve sürdürülebilirliği sağlamak, gelecek nesiller için çok önem arz ediyor. Yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri olan Ekoloji ilkemiz kapsamında göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemli çalışmaları bir bir hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“Başkanlar Sözleşmesinin 2020-2030 dönemi kriterlerine uyacağını taahhüt eden ilk belediye olduk”

Temiz bir çevre ve yaşanılabilir bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Özyiğit, “Sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladık. Böylece Yenişehir Belediyesi olarak Başkanlar Sözleşmesinin 2020-2030 dönemi kriterlerine uyacağını taahhüt eden ilk belediye olduk. 2030 yılına kadar sorumlu olduğumuz bölgede karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlayacağız. Yeşil bina olarak nitelendirebileceğimiz ‘LEED sertifikalı' olarak yaptığımız gündüz bakımevi gibi ilçemizdeki tüm inşaat sahalarına çevreci düzenlemeler getirdik. Canlı yaşamına ve doğaya zarar verebilecek inşaat sahalarındaki çalışmaların önüne geçtik. Kansere neden olabildiği bilimsel olarak belirlenen ve Türkiye'de 2010 yılında kullanımı yasaklanan asbest tehlikesine karşı büyük bir mücadele başlattık. Yıkılacak bir binada yaptırılan kontrollerde 20 ton asbetsli malzeme sökülerek bertaraf edildi. Yenişehir Belediyesi olarak yine aldığımız meclis kararı ile ilçemiz sınırlarında havai fişek ve dilek feneri kullanımını yasakladık. Sıfır Atık Projemizi de hayata geçirerek, çalışmalarımıza başladık. Yenişehir'de çöpler artık doğayı kirletmeyecek, aksine temiz bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlayacak. Yenişehirimiz için attığımız bu adımlar gelecekte sağlıklı bir yaşam alanı için büyük bir eşik sayılacak” diye konuştu.

Açılış konuşmasından sonra Yenişehir İlçesi Envanter Taslağı, Yenişehir İlçesi Planlama, Yenişehir İlçesi İklim Değişikliği Odaklı Çalışmalar, Yenişehir İlçesi Ulaşım ve Yenişehir İlçesi Çevre Odaklı Çalışmalar başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Ardından Yapılı Çevre, Ulaşım ve Atık, Atık Su Tarım ve Sanayi ana temalarında ve 9 alt başlıkta toplantılar düzenlenerek uzmanların eylem önerileri alındı.