Yenişehir Belediyesi ile AKUT Mersin arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Yenişehir Belediyesi, olası bir afet durumunda arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan AKUT Mersin ekibine gıda paketi desteğinde bulunacak. Ayrıca karşılıklı eğitim ve çeşitli etkinliklerde de iş birliği yapılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve AKUT Mersin Lideri Doğan Göktekin tarafından imzalanan protokolün ardından ilk gıda paketleri AKUT ekibine teslim edildi. Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT Mersin ekibine teşekkür eden Özyiğit, “Her daim gönüllü olarak uykunuzda bile tetikdesiniz. Nerede bir afet veya olay meydana gelirse oraya gidip insanların kurtarılması konusunda yaşamını dahi tehlikeye atan AKUT Mersin ekibine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, sizinle beraber görev yapan bütün arkadaşlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak sizlerin bir olay anında bölgeye intikal ettiğinizde çantanızda hazır vaziyette bulunacak ve sizlerin 72 saatlik gıda ihtiyacını karşılayacak bu paketlerle bir destek sağlamış olacağız. Ancak inşallah bir afet olmaz” dedi. Yenişehir Belediyesinin, AKUT Mersin ekibi ile her zaman işbirliği içerisinde olacağını vurgulayan Başkan Özyiğit, bu kapsamda belediyenin genç personellerin AKUT Mersin ekibinin çalışmalarında yer alabileceğini söyledi.

AKUT Mersin Lideri Doğan Göktekin de Yenişehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Göktekin, “Umarım bu ürünler bizim için lazım olmaz. Lazım olması ise bir afet yaşadığımız anlamına gelir. Bu katkılarınız karşılığında sizlerle iş birliği yapmaktan bizler ziyadesi ile memnunuz, her alanda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yenişehir Belediyesinden iki gönüllü çalışmalara başladı. Onlarda soft eğitimler dediğimiz başlangıç eğitimlerine katıldılar" diye konuştu.