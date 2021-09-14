Yenişehir Belediyesi kültür sanat kurslarına kayıtlar başladı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin düzenlediği kültür sanat kurslarına ön kayıtlar başladı. Tiyatrodan klasik baleye, yogadan halkoyunlarına ve enstrüman kurslarına kadar çeşitli dallarda kurslar verilecek.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan kurs merkezlerinde verilecek kültür ve sanat kurslarına ön kayıtlar başladı. Yetişkinler için tiyatro, 5-14 yaş arası çocuklar için drama kursları, klasik bale ve dans kurslarının da verileceği merkezde yoga, pilates ve zumba kursları da düzenlenecek.

Yine yetişkin ve gençlere yönelik halk oyunlarının yer alacağı kursların yanı sıra keman, gitar, bağlama, piyano ve bendir gibi enstrüman kursları da verilecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların '0539 576 06 60' numaralı telefonu arayarak veya 'www.yenisehir.web.tr' adresinden ön kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi. Vatandaşların aynı zamanda Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine bizzat giderek de kurslara kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi.