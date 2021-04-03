Yenişehir Belediyesi, 'Mavi Işık Yak Kampanyası'na destek verdi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ‘Mavi Işık Yak Kampanyası'na destek verdi. Başkan Abdullah Özyiğit'in çağrısıyla akşam saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nin dış cephesi mavi led ışıklılarla aydınlatıldı.

Yenişehir Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getiren Başkan Abdullah Özyiğit, otizmin doğuştan geldiğini ancak 0-3 yaş arasında tespit edilmesi halinde alınan eğitimlerle bu durumun ortadan kalkabileceğini belirtti. Özyiğit, “Bizim de belediye olarak Yenişehir Belediyesi Akademi'de 550 çocukta yapılan incelemelerde psikoloğumuz 10 çocukta otizm şüphesine rastladı ve tedavi için sevk etti. Bu teşhisler ne kadar erken konulursa o kadar erken sonuç alma şansımız var. Bir çocuğun yaşama kazandırılması çok kıymetli ve orada çocukların aldıkları eğitim sonucu normal seviyeye gelmeleri bizi mutlu ediyor. Yenişehir Akademiyi iyi ki açmışız, iyi ki orada 0-3 yaş Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimsel Değerlendirmeyi yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla özel sporcular için organize ettiği spor şenliğinde dereceye giren sporculara madalyalarını taktim etti. Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenen organizasyonda masa tenisi, bocce ve atletizm dallarında yapılan yarışlara katılan öğrenciler madalyalarını Başkan Özyiğit'in elinden aldı. Başkan Özyiğit, etkinlikte ayrıca çocuklarla masa tenisi oynayarak mutluluklarına ortak oldu.