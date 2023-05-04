Yenişehir Belediyesi minik bilim kahramanlarını buluşturuyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Explore Yenişehir Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en yaygın bilim programlarından biri olan ve Türkiye'de 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor' ismiyle gerçekleştirilen 'FIRST LEGO League Explore Programı'nın 9. sezonu Yenişehir'de başlıyor. Festival, cumartesi günü 11.30-15.00 saatleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek. Minik bilim kahramanı çocuklar, enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve tüketilmesine yönelik yeni bilgiler keşfederek, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı üzerine projeler ve fikirler üretti. Hazırladıkları proje fikirlerini kodlama becerilerini kullanarak, hareketli parçalar ile renklendiren minik bilim kahramanları, festival günü diğer takımlarla bir araya gelerek çalışmalarını gönüllü gözlemciler ile paylaşacak.

Takımların çalışmalarını sergileyeceği festivalde ayrıca katılımcı çocuklara yönelik STEM alanında eğlenceli etkinliklerde yürütülecek. Çocukların erken yaşta bilime duydukları ilgiyi destekleyebilmek adına festivalin sonunda her çocuğa bir madalya ve her takıma ödül verilecek.

6 Mayıs Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivalde, Mersin ve Adana'dan 18 takım ürettikleri yenilikçi fikirleri katılımcılarla paylaşacak.