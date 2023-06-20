Yenişehir Belediyesi, park ve yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, vatandaşların keyifli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki parklarda çocukların güvenle oyun oynamalarını sağlamak, vatandaşların dinlenebilmeleri ve keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımını düzenli olarak yapan Yenişehir Belediyesi, parklardaki oturma gruplarını da yenileniyor. Park aydınlatmalarında oluşan arızaları anında gideren ekipler, zemin onarımlarını da gerçekleştiriyor.

Yaz aylarında vatandaşların nefes alabildiği park ve yeşil alanlarda sulama, budama ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra parklardaki ağaçların ilaçlamaları da yapılıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiren ekipler, park ve yeşil alanlardaki tüm peyzaj çalışmalarına kent estetiğine uygun bir biçimde devam ediyor.