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Yenişehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bıraktı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bıraktı.


Yenişehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını mamasız bırakmadı. Sokak hayvanları için periyodik olarak besleme yapan belediye, iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından besleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sosyal Hizmet ekipleri, Yenişehir Belediyesi tarafından park ve yeşil alanlara yerleştirilen beslenme noktalarına, sahil şeridine ve kentin farklı yerlerinde sokak hayvanları için mama bıraktı. Ayrıca, beslenme noktalarına su takviyesi yapıldı.


444 33 54 telefon numarasıyla Yenişehir Halk Masasını arayan ve evde besledikleri kuş ve hayvanlar için mama ve yem isteyen vatandaşların talepleri Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatlarıyla anında karşılandı. Sosyal Hizmet ekibi, mamaları talepte bulunan vatandaşların evlerine de götürdü.

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