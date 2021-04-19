Yenişehir Belediyesi Türkiye'de ilk olmanın gururunu yaşıyor

Türkiye'de 0-3 yaş eğitimleri veren ilk belediye olma unvanını kazanan, bu alandaki çalışmalarıyla örnek olan Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, yaşadığı gururu Yenişehirlilerle paylaşıyor. Belediyenin dağıttığı kartlardaki ve afişlerdeki karekodu cep telefonlarına okutan Mersinliler, Yenişehir Belediyesi Akademinin sitesine yönlendiriliyor ve 0-3 yaş eğitimi hakkında bilgi alıyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in özel çabası ve ilgisiyle kurulan Yenişehir Belediyesi Akademi, Türkiye'de 0-3 yaş eğitimi yapan ilk belediye kuruluşu olarak öne çıkıyor. Yenişehir Belediyesinin 0-3 yaş arası çocukların gelişim taramasından anne baba eğitimine, çocuk kütüphanesinden robotik kodlamaya farklı alanlarda yaptığı çalışmalar birçok belediyeye model oluyor.

Yenişehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalar hakkında hemşehrilerine bilgi vermek ve Türkiye'de ilk olmanın sevincini, gururunu hemşehrileriyle paylaşmak adına farklı bir tanıtım kampanyasına imza attı. “Türkiye'de ilk 0-3 yaş eğitimi yapan belediye hangisidir?” sorusunun ve bir karekodun yer aldığı afişler kentin dört bir yanına asıldı, vatandaşlara bu sorunun yer aldığı bardak altlığı, etiket gibi malzemeler dağıtıldı. Sadece bir sorunun yer aldığı, üzerinde logo ya da belediye ismi bulunmayan afişlerdeki sorunun yanıtını merak edenler karekodu okutuyor ve https://ilk.yenisehirakademi.com/ adresine yönlendiriliyor. Adrese yönlendirilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesinin 0-3 yaş aile eğitimi, 0-6 yaş gelişim değerlendirme, 0-3 yaş bebek kütüphanesi, 5-6 yaş satranç eğitimi, 7-14 yaş robotik kodlama, 5-6 yaş STEM eğitimi çalışmaları hakkında bilgi alabiliyor.