Yenişehir Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, Aydıncık ilçesinde çıkan ve 4 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınabilen orman yangınında söndürme çalışmalarına tüm imkanlarıyla destek verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydıncık'taki yangının büyümesinin ardından anında harekete geçen ekipler, yukarıdan tazyikli su püskürtebilen ve 15'er metrelik çift taraflı sulama hortumu olan 1 arazöz, 20 ton su kapasiteli 1 tanker, 1 kepçe, 1 damperli kamyon ve 1 tır ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca 15 personelden oluşan Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet ekibi de yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan birimlere soğuk su, ayran ve yiyecek ulaştırırken, yangından etkilenen evleri de tek tek gezerek hasar tespiti yapıyor. Ekipler ayrıca vatandaşların acil ihtiyaçlarını da kısa sürede karşılıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Aydıncık ilçesini ziyaret ederek, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Özyiğit, Aydıncık Kaymakamı Volkan Özer ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ile görüşerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemek ikramında bulunduğu alanda vatandaşlarla bir araya gelen Özyiğit, talep ve önerileri tek tek dinledi. Aydıncık'ın Yenikaş Mahallesi'nde evleri yanan vatandaşları ziyaret eden Özyiğit, yangında bisikletini kaybeden 12 yaşındaki Ahmet'e yeni bisikletini teslim etti.

Yangın felaketi nedeniyle yaşanan zor süreci hep birlikte dayanışmayla atlatacaklarını vurgulayan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak yangın bölgesinde seferber olduklarını söyledi. Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalarına devam edeceğini belirtti.