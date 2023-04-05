Yenişehir Belediyesi yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik yaptığı gıda yardımlarını Ramazan ayında da sürdürüyor. İçerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu yardım paketleri, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara tek tek ulaştırılıyor.

Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı sosyal incelemeler sonucunda tespit ettiği ve yardım talebinde bulunan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Yenişehir Halk Kart ile ihtiyaç sahiplerine aylık 300 TL'lik nakdi destek sağlayan Yenişehir Belediyesi, gıda yardımlarıyla da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayında çalışmalarını yoğunlaştıran Yenişehir Belediyesi un, pirinç, yağ, şeker, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur ve tuz gibi temel gıda ürünlerinden oluşan yardım paketlerini vatandaşlara ulaştırıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet ekiplerinin saha incelemeleri sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere, talepte bulunan tüm vatandaşlara gıda paketleri teslim ediliyor.

“Vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız”

Gıda yardımlarının yanı sıra diğer sosyal ihtiyaçlar konusunda da vatandaşlara destek verdiklerini kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Ekonomik olarak maalesef çok zor günler geçiriyoruz. Halkımız artan enflasyon ve zamlar karşısında güçlükle ayakta durabiliyor. Vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sık sık ifade ettiği gibi, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sadece gıda yardımlarıyla da değil, dezavantajlı vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında emek veriyoruz. Ramazan ayında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır. Dayanışmayla en zor günleri geride bırakacağız” dedi.