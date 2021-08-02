Yenişehir Belediyesinden ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Projesi'

Yenişehir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan yeni doğum yapan annelere yönelik ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Projesi'ni hayata geçirdi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Projesi' ile bebeklerini emzirmekte güçlük çeken annelere destek olunuyor. Projeyle Yenişehir sınırları içerisinde yaşayan ve 0-28 günlük bebeği olan annelere danışmanlık hizmeti veriliyor.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden anne sütü ve emzirme danışmanlığı konusunda eğitim alan ve bu eğitimler sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı belge alan Yenişehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hemşireleri, edindikleri bilgi ve donanımla 0-28 gün aralığındaki bebeklerini emzirmekte güçlük çeken annelerin sorununu çözüme kavuşturuyor. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak için başvuru yapan annelere ev ziyaretlerinde bulunan hemşireler, sorunu yerinde tespit ederek doğru emzirme yöntemini uygulamalı olarak gösteriyor. Görüşmelerde anne ve bebeğin sağlık durumları da gözlemlenerek, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Yapılan ziyaretlerde, içerisinde anne sütünün önemi, doğru emzirme yöntemleri ve daha birçok önemli bilginin yer aldığı kitapçık ile anne-bebek çantası da hediye ediliyor.

Yenişehir'de yaşayan ve 0-28 gün arasındaki bebeklerini emzirmekte güçlük çeken anneler, 444 29 33 numaralı ‘Yenidoğan Randevu Hattını' arayarak hizmetten yararlanabilmek için başvuru yapabiliyor.