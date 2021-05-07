Yenişehir Belediyesinden çocuklara özel online tiyatro

Korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar için çocuk tiyatrolarını evlere taşıyan belediye, ‘Kirik Kuruk' adlı oyunu online yayınlayacak.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, korona virüs salgını dolaysıyla sosyal ve kültürel faaliyetlerden uzak kalan çocuklar için dijital ortamda tiyatro oyunları yayınlamaya devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde evlerinde olan ve yasaklar dolayısıyla sokağa çıkamayan çocuklar, Yenişehir TV'nin Youtube kanalında ve facebook sayfasında bugün saat 16.00'da yayınlanacak ‘Kirik Kuruk' adlı tiyatro oyunu ile eğlenceli vakit geçirecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm çocukları tiyatro oyununu izlemeye davet etti.