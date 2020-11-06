Yenişehir Belediyesinden çocuklara steril kitap

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullarda çocuklara, belediyeye ait Nuri Ulusu Kütüphanesinde bulunan kitap dezenfeksiyon cihazıyla steril hale getirilen kitap dağıttı.

Yenişehir Belediyesinin, eğitim ve öğretime yönelik desteğini sürdürdüğü belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda çocuklara kitap dağıtımı yapıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında her türlü virüs ve bakteriden arındırılan seçkin kitapları kırsal mahallerdeki çocuklara ulaştırdı.

“Çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren destekliyoruz”

Çocukları erken yaşlardan itibaren desteklediklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitim alması ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla Yenişehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okuma alışkanlığı, çocukların kitap okumayı zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken çok önemli bir beceridir. Aileleri ve öğretmenleri gibi bizler de çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu nedenle özellikle kırsal mahallelerimizde çocuklara birbirinden güzel kitaplar dağıttık. Yenişehir Belediyesi her alanda çocukları desteklemeye devam edecek. Kurduğumuz Yenişehir Belediyesi Akademi çocuklarımız için adeta bir eğitim yuvası. Akademide yer alan EBA destek noktasında çocuklarımız uzaktan eğitimlerine devam ediyorlar. 0-3 Yaş Aile Eğitimi Projesi kapsamında yeni eğitim sürecimiz online olarak 21 Kasım'da başlayacak, başvurularımız devam ediyor. Bebek Kütüphanesi ve 0-3 Yaş Gelişimsel Değerlendirme Uygulamaları ve kültür ve sanat kurslarıyla çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren destekliyoruz” dedi.