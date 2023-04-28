Yenişehir Belediyesinden depremzede çocuklara özel tiyatro

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu iş birliğiyle, deprem bölgesinden Mersin'e gelen çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce vatandaşın geldiği Mersin'de, Yenişehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Depremzede aileleri geçici barınma merkezlerinde misafir eden Yenişehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Çocuklara özel spor kursları açan Yenişehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle de çocukların yanında oluyor. Yenişehir Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu, çocukların içinde bulundukları zor zamanlarda keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için harekete geçti. Sahnelenen oyunla çocuklar, iki gün boyunca doyasıya eğlendi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Deprem sonrası çocukların yaşadığı stresi ve kaygıyı hafifletmek için Yenişehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yaş grubuna yönelik aktivitelerle çocuklarımızın yanındayız. İlk gün dediğimiz gibi 'yaraları birlikte saracağız'. Çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm yurttaşlarımızın içinde bulunduğu bu zor günleri aşmaları için elimizden geleni yapacağız. Katkılarından dolayı Eti Çocuk Tiyatrosuna da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.