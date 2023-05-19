Yenişehir Belediyesinden ebeveynlere eğitim

Mersin'de Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi Yenişehir Modeli'nin bileşenlerinden olan '0-3 Yaş MABEP Aile Eğitimlerini' tamamlayan ebeveynler sertifikalarını aldı.

Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 2019 yılında başlatılan Erken Çocukluk Gelişimi Projesi ile ebeveynlere erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleri, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri veriliyor. Bu çerçevede eğitimlerini tamamlayan 61 aileye sertifikaları verildi.

"Yenişehir'de elimizi taşın altına koyduk"

"Her aile bir okuldur" ve "Öğrenen anne-baba gelişen çocuk" sloganıyla verilen eğitimlerin ardından ebeveynler çocuklarının erken dönemdeki gelişim süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyor. Marmara Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yürüten Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı'nda (MABEP) görevli uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi verilen eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimine rehberlik ediliyor. Eğitimlerini tamamlayan 7, 8 ve 9'uncu gruptaki aileler, sertifikalarını Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in elinden aldı. Özyiğit, ailelerle tek tek sohbet ederek eğitimlerle ilgili görüşlerini aldı. Ailelere seslenen Başkan Özyiğit, "Çocuklarının gelişmesine çok önem veren özverili anne ve babalar, sizleri öncelikle kutluyorum. Çünkü Türkiye'de ilk olan böyle bir eğitime zaman ayırıp ‘ben çocuğumu daha iyi nasıl yetiştiririm, nasıl geleceğe hazırlarım' diyerek bir sorumluluk hissettiniz ve bu eğitimlerimize katıldınız. Bu eğitim Türkiye'de başka bir yerde yok. Erken çocukluk eğitimi veren Türkiye'deki ilk kurumuz. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı doğru yetiştirerek ülkemizi de çok iyi noktaya taşıyabiliriz. Biz bu eğitimleri alan ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerini takip ediyoruz. Kurduğumuz Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde okul öncesi eğitim alan çocuklarımız var. Ailelerimiz de bize bu eğitimin çocukları üzerindeki etkisini açık bir şekilde gördüklerini ifade ediyorlar" dedi.