Yenişehir Belediyesinden gençlere Avrupa'da istihdam garantili eğitim fırsatı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kardeş belediyesi olan Almanya'nın Neustadt Belediyesi işbirliğinde yürüteceği "Yeni Yenişehir Gençlere istihdam İçin Avrupa'da Eğitim Fırsatları Sunuyor" projesi ile gençlere eğitim ve istihdam olanağı sağlayacak. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilk etapta 3 genci fizyoterapist eğitimi almak üzere Neustadt kentine göndereceklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesinin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, 8 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 9 madde oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Yenişehir Belediyesinden depremzedelere ihtiyaç desteği

Meclis toplantısının başında İzmir depremine ilişkin bir açıklama yapan Başkan Özyiğit, depremden etkilenen vatandaşlar için bölgeye ihtiyaç malzemeleri göndereceklerini söyledi. Bu süreçte tüm belediyelerin seferber olduğunu ve büyük bir dayanışmanın sergilendiğini belirten Özyiğit, “Maalesef ekim ayının son günlerinde İzmir ve bölgedeki illerde yaşadığımız 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yükseldiği bilgisi var. Umut da var, hüzün de var. 60 saat sonra kurtarılan Elif bebek gibi, İrem gibi çocuklarımızdan iyi haberler aldık. Ama dramları da yaşadık maalesef. Bu depremde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu olumsuz süreçte tüm belediyelerimiz seferber oldu, büyük bir dayanışma var. Orada emek veren gönüllü kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Sağlığına kavuşmak üzere mücadele eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak Güney Ecza Kooperatifi ile birlikte başlattığımız bir çalışma var. Bölgedeki ihtiyaçları öğrenip ona göre tedarik yapacağız. İnsanlar tedirgin, evlerine giremeyen insanlar çadırlarda yaşıyor ve ihtiyaç duydukları da battaniye, uyku tulumu ve bunun dışında iç çamaşırı gibi ihtiyaçlar bize bildirildi. Bu konuda hızlı bir tedarik yapacağız. Ben de çarşamba günü orada olacağım. Yenişehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın adına oradaki depremzede halkımıza ihtiyaç malzemelerini ulaştıracağız” dedi.

“Bu projede iş garantili eğitim verilecek”

Toplantıda, Yenişehir Belediyesi ve Almanya'nın Neustadt Belediyesi ile iş birliğinde yürütülecek "Yeni Yenişehir Gençlere istihdam İçin Avrupa'da Eğitim Fırsatları Sunuyor” projesi ile ilgili teklif görüşüldü. Projeyle ilgili bilgi veren Özyiğit, “Daha önce ziyaret ettiğimiz kardeş kentimiz Almanya'nın Neustadt Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde gençlerimizin istihdam sorunlarına çözüm üretmek adına bir girişimimiz olmuştu. Bu kadar işsizliğin olduğu bir dönemde gençlerimizin nitelikli alanlarda istihdam edilmesi çok önemli. Bu projede iş garantili eğitim verilecek. İlk aşamada 3 gencimizi fizyoterapist eğitimi almak üzere Neustadt kentine göndereceğiz. Gençlerin konaklamasını ve ihtiyaçlarını kardeş belediyemiz olan Neustadt Belediyesi karşılayacak ve kendilerine öğrencilik döneminde 900 Euro aylık brüt maaş verilecek. Mezun olduktan sonra da bu arkadaşlarımız orada çalışabilecek, yani iş garantisi verilecek” diye konuştu.

Yenişehir Belediyesinin proje çerçevesinde çok büyük bir masrafı olmayacağını dile getiren Özyiğit, “Bir kardeş belediyeciliğin gereği ilişkiyi daha üst seviyeye çıkarma noktasında yaptığımız bir girişimin sonucunu almaktan dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Gençlerimizi orada iş sahibi yaptıktan sonra yeni alanlar açılır diye umut ediyorum. Onlar tabi çok belirleyici olacak. Gençlerimizi seçmenin yönetimi de çok önemli olacak. Üç kişi göndereceğiz. Lise mezunu veya üniversite mezunu da olabilir. ‘Üniversite bitirdim ama iş bulamadım' diyen gençlerimiz de başvuru yapabilir. Bunlara belirli kriterler konulacaktır. Gençlerimizin istihdam edilmesi iki kardeş kent arasındaki ilişkinin geleceğe taşınması açısından da çok kıymetli olacaktır. Neustadt Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından teklif, ilgili komisyonlara havale edildi.

Öğrencilere eğitim yardımı

Mecliste, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine eğitim desteğinde bulunulması ile ilgili teklife ait komisyon raporu da görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Yenişehir Belediyesi okulların açılması ile birlikte ilk yıl için iki taksit halinde öğrencilere toplamda bin 200 TL eğitim desteğinde bulunacak.

Başkan Özyiğit, 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemine ait eğitim desteğinden kalan ikinci taksitin korona virüs nedeniyle okulların kapanmasından dolayı ödenmediğini ancak okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere kalan 600 TL'lik desteğin verileceğini de ifade etti.

‘MİNİAMERSİN' Yenişehir'de hayata geçiyor

Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Mali Destek Programı kapsamında yayımlanan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı çağrısı kapsamında hazırlanan "Minyatür Mersin Parkı-MİNİAMERSİN" isimli proje ile ilgili teklife ait komisyon raporu da ele alındı. Rapor oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Müze Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek projede Gazi Mahallesi 1310 numaralı sokakta bulunan Hasan Ali Yücel Parkı kullanılacak.