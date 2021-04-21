Yenişehir Belediyesinin Almanca kursu başladı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından yetişkinlere yönelik açılan Almanca kursu başladı. Yenişehir Belediyesi Akademide A1 seviyesinde verilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce İngilizce, İspanyolca ve Rusça dil kursları ile vatandaşların dil eğitimine katkı sunan Yenişehir Belediyesi Akademi, A1 seviyesinde açtığı Almanca kursunun eğitimlerine başladı. Yetişkinlere yönelik açılan ve büyük ilgi gören Almanca kursu pandemi kurullarına uygun şekilde veriliyor.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından haftanın beş günü 13.30-16.00 saatleri arasında verilen kurslar toplam 120 saat sürecek. Devam zorunluluğu olan kursların sonunda katılımcılara Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sertifika verilecek. Böylelikle kursiyerler aldıkları sertifika ile temel düzeyde Almanca eğitimi aldıklarını belgeleyebilecek. A1 seviyesindeki Almanca kursu tamamlandıktan sonra A2 seviyesinde de sınıflar oluşturulacak.