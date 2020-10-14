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Yenişehir Belediyesi'nin asfalt ve yol yapım çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi’nin, kent genelinde vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla asfalt serme, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin, kent genelinde vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla asfalt serme, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.


Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Alanya Sokağı ve çevresindeki 11 sokakta yenileme çalışmalarında sona yaklaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve yenileme çalışmalarına Hürriyet, Cumhuriyet, Güvenevler, Fuat Morel ve Eğriçam mahallelerinde de devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de sık sık çalışma yapılan bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulunuyor.


Yenişehir Belediyesi tüm çalışmalarını MESKİ, Toroslar EDAŞ ve telekomünikasyon şirketleriyle ile koordineli bir şekilde yürüterek, yap-boz uygulamaların da önüne geçiyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşlar kullanışlı yollara kavuşuyor.

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