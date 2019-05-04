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Yenişehir Lions Kulübü'nden köy okuluna kütüphane

Yenişehir Lions Kulübü, 2018 yılında hayatını kaybeden Berna Ateşoğlu anısına Erdemli’deki bir köy okuluna kütüphane kazandırdı.

Yenişehir Lions Kulübü, 2018 yılında hayatını kaybeden Berna Ateşoğlu anısına Erdemli'deki bir köy okuluna kütüphane kazandırdı.


Sosyal sorumluluk konusunda bir çok projeye imza atan Yenişehir Lions Kulübü, Erdemli'nin Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunan General Vali Ömer Lütfi Hancıoğlu İlkokulu'na, Türkiye Lions 118-U Yönetim Çevresi 2018-2019 hizmet dönemi genel yönetmeni Berna Ateşoğlu anısına kütüphane yaptırdı.


Kulüp Başkanı Halil Delibaş, kütüphanenin, 24 kişilik bir sınıfın çalışabileceği kapasitede masalar, sandalyeler ve 2 ayrı bilgisayar seti ile donatıldığını söyledi. Delibaş, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, okula ve bölgeye kazandırılan hazineye dikkat çekerek, gerek kütüphanedeki malzemelerin gerekse kitapların temininde katkısı olan sponsorlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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