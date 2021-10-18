Yenişehir Proje Anadolu İHL, Türkiye 1.'si oldu

Mersin Yenişehir İlçesi Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde katıldığı proje ile Türkiye 1.'si oldu.

Yenişehir Proje Anadolu İHL, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'ne, 'Severek-Sevdirerek Puzzle Tarzı Okuma' adlı çalışması ile katıldı. Çalışma, 'Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam Tematik Alanı' dalında Türkiye 1.'si oldu. Okulun ödülünü Edebiyat Öğretmeni Hami Şeneldir, İstanbul'da İmam Hatip Okullarının kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlama töreninde aldı.

Okul Müdürü Fatin Rüştü Tuncer, Türkiye birincisi olan çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.