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Yenişehir Semt Polikliniği hizmete başladı

Toros Devlet Hastanesi’ne bağlı Yenişehir Semt Polikliniği, hasta kabulüne başladı.

Toros Devlet Hastanesi'ne bağlı Yenişehir Semt Polikliniği, hasta kabulüne başladı.


Pirireis Mahallesi Edip Buran Spor Salonu arkasında yer alan poliklinikte, dahiliye, kulak burun boğaz, göz, kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ortopedi, üroloji ve fizik tedavi dallarının uzman doktorlar hasta kabulü yapıyor. Ayrıca laboratuar ve röntgen biriminin de hizmet verdiği poliklinikte, 16 diş ünitesi de yer alıyor. 16 Temmuz'da hizmete açılan poliklinik, fiziksel yapısı, donanımı ve personeli ile büyük kamu hastaneleri ile özel hastane konforunu aratmayacak şekilde donatıldı.

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