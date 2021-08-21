Yenişehir zabıtasından fırınlara denetim

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşmasını hedefleyen zabıta ekipleri, bu kapsamda fırın ve patiserilerin denetimlerini sıklaştırıyor.

Zabıta ekipleri son olarak Limonluk, Güvenevler ve Fuat Morel mahallelerindeki denetimlerde, çalışanların kılık kıyafetlerini, imalathanelerin temizliğini, ham maddelerin saklanma koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ekmeklerin gramajlarını ve ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi.

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, yapılan denetimlerde genel temizlik kurallarına uygun şekilde üretim yapmayan iş yerlerinin eksiklerini bir an önce gidermeleri için işlem başlattı.

Denetimlerde, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlatan ekipler, üretim esnasında mutlaka maske, eldiven ve bone takılmasını kaydettiler.