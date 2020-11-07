Yenişehir'de 0-3 yaş aile eğitimlerinde yeni dönem başladı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçe Belediyesi'nin 0-3 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında verdiği aile eğitimlerinin yeni dönem başvuruları başladı. Yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde verilen eğitimler pandemi nedeniyle sadece online olarak verilecek.

Eğitim alanında birçok proje yapan Yenişehir Belediyesi, 0-3 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi'ni hayata geçirmişti. Proje ile çocuklarda gelişimsel sorunların erken dönemde belirlenmesi, erken tedavi, eğitimlerle çocuklara ve ailelere daha fazla destek sunuluyor. 0-3 yaş aile eğitimlerinde, erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleriyle ilgili bilgilendirilmesi, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ailelere yetişkin eğitimi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ozana Ural ve Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı'nda (MABEP) çalışma yürüten birçok uzman akademisyen tarafından veriliyor. Eğitimlere katılacak ailelere eğitim ve bebek kitapları da ücretsiz bir şekilde verilecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, erken yaş gurubunda çocuğu olan tüm aileleri 21 Kasım'da başlayacak eğitimlere katılmaya davet etti. Yeni dönem eğitimlerine kayıt yaptırmak isteyen aileler 0324 327 46 40 numaralı çağrı hattını arayarak veya Yenişehir Belediyesi Akademi'ye giderek başvuruda bulunabiliyor.