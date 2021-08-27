Yenişehir'de 1 Eylül Dünya Barış Gününe özel konser ve söyleşi

Usta sanatçı Ali Asker ve Turhan Alıcı'nın sahne alacağı; sendikacı, yazar Yaşar Seyman'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Gününde özel bir etkinliğe imza atacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, usta sanatçı Ali Asker ve Turhan Alıcı'nın barışa, umuda ve yaşama dair türküler seslendireceği etkinlikte; sendikacı, yazar Yaşar Seyman da bir söyleşi gerçekleştirecek. 1 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliğe vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.