Yenişehir'de aile eğitimlerinde yeni dönem başladı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince 'Her aile bir okuldur' sloganıyla hayata geçirilen '0-3 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi' kapsamında verilen aile eğitimlerinde 4. grup eğitimlerine başlandı.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, video konferans yöntemiyle eğitim alacak dördüncü grubun açılış dersine katıldı. Online olarak yapılan eğitimin açılışına Başkan Özyiğit ve ailelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozana Ural ve Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı'nda (MABEP) görev yapan eğitimci akademisyenler de katıldı. 8 hafta sürecek eğitimlerde erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleriyle ilgili bilgilendirilmesi, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi konularında aileler bilinçlendirilecek. Daha önce üç ayrı grupta 45 aile eğitimlerini tamamlamıştı.

“Türkiye Cumhuriyeti'nde okul öncesi eğitimde artık bir müfredat var”

Okul öncesi eğitimin ihmal edilen bir alan olduğunu savunan Özyiğit, erken çocukluk eğitimi ile ilgili müfredatın Yenişehir Belediyesi tarafından basıldığını söyledi. Özyiğit, “Erken çocukluk eğitimi konusu bir eksiklik, bunu bilim insanları söylüyor. Biz bugün 'aklın yolu' dediğimiz noktada bir aradayız. İnsana yatırım yapmaktan daha önemli bir şey yoktur. Yenişehir Belediyesi Akademi'de, okul öncesi eğitime çok önem veriyoruz. Okul öncesi eğitim çok ihmal edilen bir alan. Milli Eğitim Bakanlığı, 6 yaş ve sonrası için bir çalışma içerisinde ama bu alan biraz daha ihmal edilmiş. Yaptığımız iş doğrudur, bilim ayrılmamamız gereken bir yol. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin' sözünü hiç unutmamamız gerekiyor. Biz bilime inanıyorsak ve bu yoldan ayrılmak gibi bir düşüncemiz de yoksa o zaman gereklerini yerine getireceğiz" dedi.

“20 yıl sonra değil, 20 asır sonra bile bunun meyvesi yenilecek olsa yine yaparız”

Söz verdikleri projeyi hayata geçirmenin gurunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Özyiğit, “0-3 yaş erken çocukluk eğitimi, yola çıktığımızda bizim ilk projemizdi. İki noktada biz bunun gurunu yaşıyoruz. Unutulmuş bir alana yatırım yapıyoruz ve söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İnanıyorum ki, bu eğitimi verdiğimiz ailelerin çocukları geleceğin bilim insanları olacaklardır. Türk vatandaşları aşı üretecek, bilişsel alanda icatlar yapacaklar ama bu sefer Yenişehirli ailelerin çocukları bunu yapsın diye çaba harcıyoruz. Bir bilim insanı tüm dünyayı kurtarabilir. Bir kişi bile yetiştirirsek, bizim için çok kıymetli olacaktır. Bilimin değerini anlamamız gerekiyor. Bizim işimiz çocuklara destek vermek. 20 yıl sonra değil, 20 asır sonra bile bunun meyvesi yenilecek olsa yine yaparız. Yeter ki birlikte üretelim" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozana Ural ise Yenişehirli ailelerin isteğinin kendisini umutlandırdığını kaydederek şunları aktardı:

“Bir seçilmiş belediye başkanı 4 seneye yatırım yapar ama Başkan Özyiğit 20 yıl sonrasına yatırım yaptı. Yenişehir'de çocukların 20 yıl sonrasını düşünerek bu adımı attı. Bunu seçilmiş belediye başkanlarından görmek çok mümkün değildir. Biz bu programı yüz yüze ve online eğitim şeklinde düşünmüştük. Ama pandemi yüz yüze eğitime engel oldu. Biz de Yenişehir Belediyesi ile birlikte hemen adapte olduk ve eğitimleri tamamen online olarak vermeye başladık. Yenişehirli anne ve babaların heyecanını görünce gerçekten çok umutlu oluyorum."